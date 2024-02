Verissimo, Enzio Iacchetti ricorda Maurizio Costanzo: «Per me lui c'è ancora, la sua scomparsa mi ha distrutto» Il comico è stato in studio da Silvia Toffanin per ricordare il grande uomo e la sua influenza sulla sua carriera televisiva







di Cristina Siciliano Verissimo dopo un anno dalla scomparsa di Maurizio Costanzo ha scelto di dedicare uno spazio speciale per ricordare un grande uomo e soprattutto un grande giornalista che ha contribuito a plasmare il volto della televisione italiana. Enzo Iacchetti, il comico che deve la sua notorietà proprio a Maurizio Costanzo, è stato in studio da Silvia Toffanin per ricordare il grande uomo e la sua influenza sulla sua carriera televisiva. Un momento di commozione e gratitudine: un tributo sentito ed emozionante.

Le parole di Enzo Iacchetti Enzio Iacchetti ospite nello studio di Silvia Toffanin ha avuto modo di raccontare ulteriori aneddoti ed emozioni riferite al compianto giornalista e presentatore televisivo. «Lui mi adorava ed oggi sembra sempre di vederlo qui tra di noi - ha sottolineato Enzo Iacchetti -. Il comico ha aggiunto: «Come l'ho conosciuto? Noi eravamo i comici preferiti dei suoi figli (quando erano bambini). Quando l'ho conosciuto eravamo fuori dal mondo dello spettacolo e della televisione ma lui con i figli era fantastico da vedere e in quell'occasione eravamo lì e parlavamo tra di noi». Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Febbraio 2024, 19:35

