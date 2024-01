Verissimo, Roberta Capua in lacime ricorda i genitori: «Sono morti a pochi mesi di distanza»

di Cristina Siciliano

Nuova domenica e nuovo appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Sono stati tanti gli ospiti nello studio della Toffanin che hanno animato una puntata ghiotta di momenti intensi. Tra questi Roberta Capua, raffinata conduttrice televisiva e Miss Italia nel 1986 l’ex che ha parlato della morte dei suoi genitori nel giro di un anno. E non solo. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Un anno di dolori

«Un anno di dolori e di lacrime - ha sottolineato Roberto Capua a Silvia Toffanin -. Il 2023 ha portato via sia mio padre che mia madre. Non pensavo che papà potesse lasciarmi per primo e per fortuna mamma non l'ha capito perché era già malata. Noi figli abbiamo cercato di gestire il dolore ma quando stai per elaborare il lutto e subito ne arriva un altro è difficile.

Gli ultimi mesi con papà Alberto

Durante l'intervista, Roberta Capua ha ricordato il forte legame con papà Alberto. «Con mio padre c'era un rapporto quotidiano e di confronto su tutto - ha spiegato Roberta Capia -. Lui è sempre stato la mia forza e mi ha sempre sostenuta. Il giorno in cui è morto Maurizio Costanzo mi hanno chiamato e mi hanno detto che mio padre stava male. Io non ero a casa purtroppo. Non sono riuscita ad arrivare in tempo e questa è la cosa che oggi più mi fa male.



La morte di mamma Iole

Roberta Capua ha anche parlato della morte di mamma Iole, a sua volta ex reginetta di bellezza nazionale, scomparsa poco più di due mesi fa a causa di una malattia. «Io sono terrorizzata - ha sottolineato Roberta Capua -. Una delle mie paure più grandi è quella di morire senza capire nulla. Con mamma è stato diverso però, perché ero già preparata. Lei era lontana già in un altro mondo. Lei era una persona modesta ed era molto umile. Mi ha insegnato a rimanere con i piedi per terra. Anche per mio figlio è stato difficile. In un anno ha perso due nonni».

La fine del mio matrimonio con Stefano

Roberta Capua ha poi concluso l'intervista parlando della fine del suo matrimonio con il padre di suo figlio Leonardo. «La vita ti pone davanti a delle scelte. Io avrei voluto una spalla su cui piangere ed invece mi sono trovata da sola - ha spiegato Roberta Capua -. E quindi è finita anche la nostra relazione. Oggi è la prima volta che ne parlo pubblicamente perché prima volevo tutelare mio figlio Leonardo. Adesso lo sa e quindi posso dirlo. Non mi aspettavo un epilogo così. Mi sarei vista invecchiare con lui ma i valori non erano più gli stessi. Meglio essere onesti con se stessi e lasciare andare».

