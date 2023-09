GF, Giselda non convince tutti: perché è così seguita sui social? Cosa si scopre: «L'ha sponsorizzata lui»

Giselda Torresan è la ragazza originaria di Seren del Grappa entrata al Grande Fratello come operaia turnista. Tuttavia, non ha convinto tutti ed è emerso che non è del tutto sconosciuta: ha un notevole seguito su Instagram con oltre 140.000 follower e si è scoperto che è stata sponsorizzata da Luca Zaia, il governatore del Veneto. Inoltre, in passato è stata oggetto di articoli su giornali locali.

Grande Fratello, Giselda Torresan "sponsorizzata" da Luca Zaia. I fan: «Finta umile»

Stando alle ricostruzioni, la sua popolarità su Instagram ha iniziato a crescere nel 2021, quando la riserva del Monte Grappa è diventata patrimonio dell'Unesco, e ha ricevuto visibilità anche grazie alle condivisioni delle sue foto da parte di Luca Zaia. In un'intervista, ha spiegato di voler utilizzare i social media per condividere la sua passione per la montagna.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 12:54

