Il Grande Fratello chiude? La replica di Alfonso Signorini non lascia dubbi: cosa ha detto

di Cristina Siciliano

Durante l'ultima diretta del Grande Fratello momenti molto intensi per i concorrenti e il pubblico presente in studio. Infatti, proprio durante una breve chiacchierata con Cesara Buonamici, Alfonso Signorini ha rivelato che il Grande Fratello andrà in onda ancora per un bel po'. «Questa è una serata piena di emozioni, ma questo l’avrete capito già amici - ha sottolineato Alfonso Signorini -. Diciamo che è un po’ un’ottovolante, è un po’ il nostro San Valentino, esatto».

Le parole di Alfonso Signorini

Il conduttore del reality ha continuato il discorso con una frecciatina diretta che non anticipa minimamente l'ipotetico giorno per la finale del Grande Fratello. Proprio per questo motivo, il conduttore ha fatto riferimento ad una citazione latina per mettere a tacere sia le voci di una chiusura anticipata e sia su un possibile cambio di conduzione a settembre.

«Siamo arrivati alla trentasettesima puntata di questa edizione e voglio dire che ce ne aspettano molte altre, ma molte, molte altre - ha sottolineato Alfonso Signorini -.

Il conduttore ha concluso: «Qui noi rimaniamo e ci stiamo anche benissimo. Se ne facessero una ragione. E ora continuiamo a parlare di flirt e seduzione».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 16:45

