Grande Fratello, lite tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares: «Se hai voglia di litigare non farlo con me». Il motivo lascia senza parole

La tensione in cucina del Grande Fratello cresce, fino a trasformarsi in litigio. Le due protagoniste? Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares. Le due gieffine hanno litigato nonostante ci sia stato quasi sempre un rapporto normale tra loro. Tutto ha avuto inizio perché Beatrice ha recriminato a Grecia di aver preso del sugo che sarebbe servito per la pasta degli altri senza chiedere.

La polemica

«Grecia ti faccio una domanda - ha sottolineato Beatrice Luzzi -. Ma se tutti avessero fatto come te prendendo del sugo senza chiedere niente secondo te avrebbe funzionato poi per la pasta per tutti? Non è un pochettino, tu hai mangiato anche la pasta no? Se tutti avessero fatto così avrebbe funzionato?».

Grecia Colmenares ha risposto: «Non tutti fanno questo, perché non tutti la mangiano.

Beatrice Luzzi ha cercato di smentire le accuse di Grecia. «Io mangio quello che si mette a tavola sempre, non metto mai da parte nulla per me e soprattutto lo chiedo perché se io ho fatto due chili di pasta per un tot di sugo e tu prendi il sugo senza dirlo a chi stai cucinando».

«Chi stava cucinando? Tu? Ah scusa non te l'ho chiesto. Se hai voglia di litigare non farlo on me», ha concluso Grecia.

