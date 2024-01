Beatrice Luzzi contro Fiordaliso: «Basta con questa storia». A cosa si riferisce?

di Redazione web

Beatrice Luzzi ha conquistato i fan del Grande Fratello piano piano: essendo sempre molto determinata, dicendo ciò che pensa in faccia e non parlando alle spalle di nessuno. Molti pensano che l'attrice si meriti appieno la vittoria del programma televisivo e anche i coinquilini in casa sono consapevoli della sua forza. Tuttavia, quando sembra che la elevino a un livello superiore, Beatrice non ci sta e, così, è successo oggi, martedì 23 gennaio, con Fiordaliso.

Beatrice Luzzi contro Fiordaliso

Beatrice Luzzi e Fiordaliso erano in giardino e stavano parlando di vari argomenti: l'attrice stava facendo colazione, mentre, la cantante si stava godendo il sole mattutino. In sottofondo, c'era della musica messa dalla produzione ma che, forse, non era di gradimento di Fiordaliso che ha detto: «Senti Bea, io penso che tu qui dentro sia un po' un'autorità, quindi, adesso, per favore, sgrida il Grande Fratello che ci mette le canzoni e, poi, le toglie dopo un minuto». Quindi, Beatrice, un po' stizzita, ha risposto: «Addirittura...

Fiorda: "Io dato che penso che tu Bea qua dentro sei un'autorità, chiedi la musica"

Bea: "Si un'autorità da nominare costantemente.. basta con sta storia"



Lei giustamente si é rotta il cazzo e ha raggionneee #GrandeFratello pic.twitter.com/JYSjfTM7LN — 🔥Lara🔥 (@Lar02a) January 23, 2024

I commenti social

L'episodio avvenuto tra Beatrice Luzzi e Fiordaliso non ha lasciato per nulla sorpresi i fan del Grande Fratello che, in tanti, si sono schierati dalla parte dell'attrice. Qualcuno ha scritto: «Beatrice che riesce a rimanere sempre lucida senza mai farsi prendere in giro da nessuno», «Fiordaliso che cade dalle nuvole quando, in realtà, in tutto ciò che dice c'è sempre una battutina al veleno» oppure ancora «Come asfalta Beatrice, nessuno mai».

