«Daniela era affabile, furba, simpatica; ma non era conosciuta. A differenza di molti che vogliono intraprendere questo percorso, Daniela ascoltava, metabolizzava e metteva in pratica i consigli dati facendoli suoi, dimostrando raro acume». Il rapporto ora si è interrotto ma Walter Garibaldi, conosce molto bene la, ora reclusa nella casa delLui, che le ha fatto anche da ufficio stampa, sarebbe riuscito a farla entrare nel cast della seconda di Pechino Express e sua sarebbe stata l’idea di affiancarle un maggiordomo: «Mi sono inspirato al romanzo di Jules Verne – ha spiegato a “Vero” – “Il giro del mondo in 80 giorni”. Daniela al suo fianco aveva bisogno di un personaggio che la assecondasse, così ai casting del programma abbiamo presentato la coppia Marchesa e Maggiordomo».La Marchesa ha preso molto da lui: «Seguivo e gestivo i profili social, componevo i meme, le frasi a effetto, le risposte di alcune interviste, gli scoop. L'ho gestita come una creazione autorale vera e propria, ribattezzandola “La marchesa del popolo”. Le dicevo di non enfatizzare le distanze con il pubblico, ma di accorciarle. Qualcosa ha indubbiamente preso, qualcosa sicuramente ha ideato da sola, Certo che a distanza di anni sentire ancora “adorato” o “triplo orrore” personalmente mi stanca. E troppo leziosa».