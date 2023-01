GFVip, il padre di Antonella Fiordelisi prende una posizione netta dopo la rottura con Edoardo: ecco cosa è successo

La relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ha fatto, e fa, molto parlare ormai da mesi. Il loro rapporto nella casa del Grande Fratello Vip è sempre stato piuttosto litigarello, fatto di prese e lasciate. Se i due sono poi sempre tornati insieme, ora sembra che l'addio sia definitivo, almeno stando alle parole del volto di Forum che si è detto stanco di alcuni atteggiamenti di Antonella.

La fine della relazione

Edoardo ha confessato agli altri inquilini della casa di non avere più intenzione di fare da "cagnolino" ad Antonella e oltre a non piacergli alcuni atteggiamenti ha anche aggiunto che tornando indietro non si avvicinerebbe nemmeno a una donna come la Fiordelisi. Le parole di Donnamaria hanno però creato una bufera sui fan dell'influencer e a replicare è stato anche il padre di Antonella, Stefano, nonostante in passato avesse dimostrato molta simpatia verso Edoardo.

Stefano Fiordelisi ha smesso di seguire il volto di Forum e poco dopo ha cancellato il suo account personale di Instagram, forse stanco di ricevere insulti e offese. Il padre di Antonella aveva invitato la figlia a vivere a pieno la relazione con Donnamaria e persino quando lui l'aveva appellata come tr*** aveva cercato di giustificare il ragazzo. Le ultime dichiarazioni però sono state troppo e il papà ha preso una posizione ben precisa, dileguandosi però dalle polemiche sui social.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 14:24

