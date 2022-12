GFVip, nuova lite tra Antonella ed Edoardo. Lui sbotta: «È imbecille completa»

Nella lite tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia è finito di mezzo anche Edoardo Donnamaria. Il volto di Forum non è intervenuto nel dibattito, ma alla fine ha voluto esprimere il suo pensiero. A differenza di quel che pensa Nicole Murgia, secondo Donnamaria per quanto Antonella abbia sbagliato i modi ha comunque ragione nel dire che il bacio sotto al vischio tra Davide e Micol ha infastidito Tavassi.

La lite

La discussione è stata però motivo di lite anche tra Antonella ed Edoardo. Donnamaria ha infatti "rimproverato" la Fiordelisi dicendo che non avrebbe dovuto punzecchiare Edoardo. Antonella si è risentita e i due si sono tenuti il muso in silenzio per diversi minuti, fino a quando Murgia non è stata chiamata nel confessionale e la Fiordelisi ha fatto una battuta. Donnamaria a quel punto è sbottato: «Ma che ti ha fatto lei? Perché devi rompere il c***o a tutti? Abbiamo appena finito di discutere e ricominci. No, ora rimani qui per lavare i piatti, è imb***lle completa», ma Antonella si è allontanata.

Edoardo a quel punto ha provato a raggiungerla, trovandola nel letto con Onestini, così si è arrabbiato una seconda volta: «Non vuoi dormire con me? Se non lo fai stasera, non lo farai più, perché io mi prendo la me*** da tutti», così Antonella è tornata a lavare i piatti, precisando però di averlo fatto solo per il suo amico. La discussione tra i due è continuata, fino a quando Edoardo non le ha detto chiaramente di smettere di fare la vittima

