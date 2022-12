GFVip, Oriana Marzoli scandalosa: la scena hot con le statuine del presepe. La polemica: «Va eliminata»

Oriana Marzoli è nuovamente al centro di grosse polemiche all'interno della casa del Grande Fratello Vip, il motivo è in un atteggiamento che ha avuto e che non sarebbe piaciuto per niente al pubblico da casa. Nel corso dei festeggiamenti della Vigilia di Natale, l'inquilina avrebbe mimato il sesso orale in prossimità del presepe.

La concorrente venezuelana è stata accusata di sessismo per avere mimato una scena di sesso orale. La ragazza l’avrebbe fatto utilizzando le statuine del presepe. Un video che circola in rete mostra chiaramente quello che ha fatto la coinquilina e non è piaciuto agli utenti che l'hanno definita fuori luogo e anche blasfema, arrivando a proporne la squalifica.

Oriana Marzoli ha avvicinato le statuine di Luca Onestini e Nikita Pelizon e, giocando sulla cotta che quest’ultima ha ammesso di avere preso per il giovane, ha abbassato il viso della statuina che rappresenta la modella fino ad accostarlo all’inguine di quella realizzata per l’ex tronista. Onestini ha capito che la scena non sarebbe stata gradita e ha provato a rimediare allontanando le statuine, ma le telecamere aveva già ripreso tutto.

Sul web si sono scatenati i commenti al filmato e gli utenti si sono divisi tra chi ha accusato Oriana di essere fuori luogo e ne ha addirittura proposto l'eliminazione e chi invece ha provato a giustificarla dicendo che si capiva chiaramente che fosse uno scherzo e che lei era un po' brilla.

