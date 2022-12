Silvia Toffanin a Sanremo 2023? La Rai smentisce: «Non è mai stata invitata» Mediaset ha diramato una contro nota dicendo che in realtà l'invito ci sarebbe stato per due volte , tutte e due rifiutato per gli impegni lavorativi della conduttrice





Silvia Toffanin sarebbe potuta essere tra i protagonisti di Sanremo 2023, ma pare abbia rifiutato. Sul "no" più chiacchierato del momento è però intervenuta la stessa azienda. La Rai ha infatti fatto sapere che la conduttrice di Canale 5, in realtà, non sarebbe proprio stata invitata. Silvia era stata chiamata nell'edizione del 2020. Leggi anche > Michelle Hunziker futura nonna, il tenero abbraccio ad Aurora col pancione: «Indescrivibile» Leggi anche > Paola Caruso, la rabbia contro gli haters dopo gli insulti: «Mio figlio sta male, vergognatevi». Cos'ha detto Le indiscrezioni Alcune fonti Mediaset però avrebbero smentito l'indiscrezione pubblicata dal giornale TvBlog, affermando a FanPage che la Toffanin sarebbe stata contattata sì nel 2020, quando ha rifiutato, ma è stata chiamata nuovamente quest'anno, declinando una seconda volta l'invito a causa dell'impegno nella sua trasmissione Verissimo, che va in onda da diversi mesi due volte a settimana, assorbendo molto la conduttrice. Insomma, il doppio appuntamento settimanale di Verissimo terrebbe occupata Silvia Toffanin a tal punto da non riuscire a co-condurre una serata del prossimo Festival di Sanremo al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Restano invece confermate Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, ma mancano ancora due volti femminili. Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Dicembre 2022, 12:11

