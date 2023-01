Federico Fashion Style: «Non mi nascondo più, a breve dirò a tutti la verità». Il messaggio criptico sui social

Federico Fashion Style torna a parlare ai suoi follower e anche se ancora in modo piuttosto criptico sembra essere vicino al raccontare una verità, come lui stesso spiega nelle Instagram stories. Passato il capodanno il noto hairstylist ha detto di aver tirato le somme della sua vita, ha spiegato di essere arrivato a delle conclusioni e che è pronto per svelare tutta la verità.

Leggi anche > Gf Vip, Stefano Fiordelisi furioso dopo la polemica sulla figlia: «Parla chi è devastato dalla droga»

Le stories

«Tirando le somme ho ancora più chiaro e sono ancora più sicuro di quello che ho fatto. Sono felice», spiega, in modo decisamente misterioso. Chiarisce di aver passato l'ultimo dell'anno con la figlia e per questo è molto felice. Poi continua, dicendo comunque cose a metà: «É vero quando si dice si chiude una porta si apre un portone. Ti accorgi di chi ti utilizza per altri scopi, ma la vita non è fatta di maschere, ma di realtà, di dire le cose belle e le cose brutte e a volte anche di non nascondersi, ma di affrontare la vita come ho fatto io...Detto questo chi vuole capire capisce, tanto chi vuol capire ha già capito ma poi non parla ma fa parlare gli altri, però anche gli altri si stanno calmando», aggiungendo che sono arrivate anche delle diffide.

Il tono misterioso continua e non si capisce a cosa di stia riferendo, chi siano le persone che gli hanno remato contro, chi ha ricevuto le annunciate diffide. Ma Federico rassicura i fan: «Prima o poi, ma anche prima, vi racconterò tutto, ma proprio tutto, perché nella vita bisogna essere trasparenti. Detto questo basta, volevo chiudere questa storia del 2022, mettere i puntini sulle i perché per me il 2023 sarà un anno di rinascita e non soltanto per dei cambiamenti, ma anche lavorativamente».

Leggi anche > GFVip, Oriana Marzoli scandalosa: la scena hot con le statuine del presepe. La polemica: «Va eliminata»

L'ipotesi è che la frecciatina sia stata lanciata alla ex compagna e madre della sua bambina. Ma c'è chi sospetta che Federico sia pronto a rivelare la sua vera identità sessuale, secondo alcuni celata a lungo. Le diffide sarebbero riferite, probabilmente a chi ha messo in giro la voce di sue love story con altri uomini che però fino ad ora Federico ha sempre smentito. Non resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA