GFVip, Stefano Fiordelisi furioso dopo la polemica sulla figlia: «Parla chi è devastato dalla droga». Con chi ce l'ha

Stefano Fiordelisi, padre di Antonella Fiordelisi, è intervenuto nella polemica sul televoto. Secondo molti, infatti, la famiglia avrebbe aiutato l'influencer a vincere come preferita dal pubblico nel corso delle votazioni al Grande Fratello Vip. Stefano è sbottato sui social prendendo di mira molti siti e giornali di gossip: «Complimenti a chi intervista soggetti imbottiti di anabolizzanti e devastati mentalmente dall’utilizzo di sostanze stupefacenti. Complimenti anche a chi sponsorizza simili soggetti».

La risposta

Il papà di Antonella si riferisce all'ex della Fiordelisi, Francesco Chiofalo, che recentemente ha raccontato di aspetti poco noti legati proprio alla famiglia e al padre della sua vecchia fiamma. Chiofalo ha spiegato che Antonella sarebbe manipolata dal padre e dalla famiglia e non esclude affatto che il televoto sia stato comprato da loro per farla vincere. Accuse che non sono piaciute a Stefano che ci è andato giù pesante con la replica.

Chiofalo parlato di Antonella come di una stratega che punta a fare followers. Poi ha rivelato dei retroscena: «Ho le chat di quando stavamo insieme e di lei, che a un certo punto doveva entrare all’Isola dei famosi, che mi scrive che non dovevamo postare storie insieme perché doveva risultare single. Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva “Che cosa devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?».

E prosegue: «Feci gli screen di quelle chat e le mandai sul mio telefono. Le consigliava su quale famoso concentrarsi. Infatti, con lui non volevo averci niente a che fare. Il livello è questo. Io sono figlio di un costruttore e mia madre è un magistrato, sono di buona famiglia. Ai miei genitori non sono mai piaciuti quelli di Antonella. E al GF Vip si è visto chi è il padre».

