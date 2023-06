Gf Vip, Soleil Sorge e il fisico perfetto: prova costume superata. Ecco come si mostra

di Redazione Web

Prova costume? Per Soleil Sorge è superata. Nell'attesa di sapere se tornerà al Gf Vip, Soleil Sorge attira l’attenzione dei suoi fan mostrandosi in bikini e non passa inosservato il suo fisico perfetto. Una carrellata di foto manda in tilt i fan e diventa tutto virale. «Godendo» scrive sotto il post Soleil, sorridendo all'obiettivo. C’é chi nel web fa i complimenti a Soleil per la silhouette invidiabile. E non solo.

Il bikini indossato dall'ex gieffina, in realtà, è frutto di una nuova collaborazione.

