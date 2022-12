Gf Vip, Soleil Sorge opinionista per due puntate: «Chissà quale sarà la reazione del mio ex...»

Si prevedono due puntate scoppiettanti al Gf Vip. Sonia Bruganelli sarà sostituita da Soleil Sorge e Pierparolo Pretelli, perchè volerà a New York a conoscere il suo secondo nipotino. L’annuncio è stato fatto proprio dal conduttore Alfonso Signorini, nel corso della puntata di ieri del format condotto dai due opinionisti, il Gf Vip Party. Alfonso Signorini che Soleil e Pierpaolo prenderanno il posto di Sonia in studio per regalare al pubblico opinioni piccanti su quello che accadrà all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma i concorrenti saranno felici di questa scelta? E soprattutto Luca Onestitni, ex di Soleil cosa dirà?

Ed è proprio Soleil a farlo notare. Su Twitter, l'influencer ha fatto notare che si starebbe preparando per l’occasione, meditando “vendetta”.

Già nelle scorse ore, a proposito,Soleil ha confermato di avere intenzioni un po’ malandrine, pubblicando su Twitter una frecciatina ad Onestini. «First reaction shock…Ovviamente parlo della reazione del mio ex quando saprà che sono la sua opinionista» ha scritto Soleil, impaziente di vedere come reagirà il concorrente sentendo la sua voce suadente.

