Oriana Marzoli, compleanno con regalo 'obbligato' di Daniele Dal Moro al Gf Vip: ecco cosa è successo

Al Grande Fratello Vip, nella notte, c’è stata la celebrazione del compleanno di Oriana Marzoli, la concorrente venezuelana del reality show. Durante i festeggiamenti, Daniele Dal Moro ha fatto un commento su come Oriana avrà sempre un posto nel suo cuore.

Cosa è successo

Ma, più che altro, ha fatto scalpore la sfida di un altro concorrente durante “Obbligo o Verità”. Edoardo Tavassi ha infatti costretto l’ex tronista a un regalo “obbligato” nei confronti della coinquilina.

Qualcosa che Daniele sembra aver accettato (ma con un po’ di ritrosia).

