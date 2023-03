Gf Vip, Matteo Diamante contro tutti per difendere Nikita: «È l’agnello sacrificale…»

di Redazione web

Non sembra svanito il legame tra Matteo Diamante e Nikita Pelizon. Dopo essere stati lontani per un anno, i due ex fidanzati si sono ritrovati nella casa del Gf Vip dove hanno convissuto per diverse settimane, recuperando il loro rapporto finito non proprio bene. Nikita ha più volte ribadito di non provare l'attrazione fisica che si provava ai tempi del fidanzamento, ma che avrebbe voluto costruire con lui un’amicizia. Ed è quanto sta succedendo in questi giorni: Matteo Diamante si sta comportando da vero amico, anche fuori dalla casa, difendendo Ninkita.

Ilary Blasi, le foto dei baci a Bastian per il compleanno: «Tanti auguri amore mio»

Ambra Angiolini, «tuta casa e chiesa»: le maxi trasparenze fanno impazzire il web

Il tweet

Sull’amicizia tra Antonella e Nikita, Matteo ha scritto su Twitter: «Quando ero dentro si cercavano sempre. Una c’è sempre stata per l’altra, ad ogni ora, per ogni occasione. È bellissima la loro amicizia e viverle è stato realmente vero e sincero. La verità, forse, è che la Doc e la fata, insieme, danno fastidio». La difesa è continuata poi su Instagram, dove Matteo ha protetto Nikita, puntando il dito contro gli altri concorrenti del Gf, rei di continuare a criticare il suo atteggiamento. Nonostante il chiarimento tra Edoardo Tavassi e Nikita, Diamante crede che Nikita non sia compresa dagli inquilini.

Quando ero dentro si cercavano sempre. Una c’è sempre stata per l’altra,ad ogni ora, per ogni occasione. È bellissima la loro amicizia e viverle è stato realmente Vero e sincero.



La verità,forse,è che la Doc e la fata,insieme, danno fastidio.#gfvip #nikiters #donnalisi #fiorde pic.twitter.com/Djs5anQ56l — Matteo Diamante (@matteodiamante) March 10, 2023

Cosa ha detto Matteo

Matteo, per difendere Nikita, ha scritto su Instagram: «Dentro avevamo parlato di questo. Quello è un teatro, non la vita reale. Va bene scegliere di estraniare i propri sentimenti e dire le cose che si pensa. A volte, però, meglio una parola in meno che una in più. Credo che i giocatori dentro siano proprio altri. Usate la testa: secondo voi, se lei stesse realmente giocando, non le converrebbe fare buon viso a cattivo gioco con tutti? Ormai sta diventando l’agnello sacrificale. Ma meglio soli che male accompagnati».

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Marzo 2023, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA