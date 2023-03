Antonella Fiordelisi ancora in lacrime al GfVip per le urla di Edoardo Donnamaria. Ma la regia censura: cosa è successo

di Redazione Web

Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal Gf Vip durante la scorsa puntata, ma questo non gli ha impedito di tornare fuori dalla casa del reality show per dimostrare alla sua fidanzata Antonella Fiordelisi tutto il suo amore. L'ex vippone, infatti, si è recato fuori dal Loft di Cinecittà con un megafono per urlare un forte «mi manchi» alla gieffina che, ascoltando il messaggio, è scoppiata in lacrime.

Gf Vip, Daniele Dal Moro si confida con Antonella Fiordelisi: «Mi sembra di essere solo un giocattolo per Oriana»

Edoardo Donnamaria squalificato al Gf Vip. Gianluca Benincasa: «C'è chi esce e c'è chi resta...»

Guendalina Tavassi infuriata: «Gf Vip, ma andassero a fanc***o se po di'? Dovrebbero uscire tutti. Edoardo te ne devi andare»

Cosa è successo

Munito di megafono, Edoardo Donnamaria ha urlato alla fidanzata: «Antonella mi manchi, mi hai fatto impazzire ma mi manchi». Luca Onestini, Giaele De Donà e Oriana Marzoli hanno immediatamente udito la voce del volto di Forum e hanno così avvisato prontamente Antonella Fiordelisi che ha sentito il suo fidanzato e ha ricambiato il suo amore prima di accovacciarsi sulle scale e scoppiare in lacrime, ricevendo tutto il sostegno da parte dei coinquilini: «Grazie per avermi chiamata».

“ANTONELLA MI MANCHI” EDOARDO COL MEGAFONO FUORI DALLA CASA 😭😭😭😭 #DONNALISI pic.twitter.com/YNACdvJXgt — ꓭꓭ (@dettabibi) March 11, 2023

La censura

Subito dopo questo momento di gioia, gli utenti sui social non hanno potuto fare a meno di notare che la regia del Grande Fratello Vip ha censurato la scena cambiando subito inquadratura: prima è partita la musica a tutto volume e poi è stato staccato l'audio. «Per quale motivo?», si legge su Twitter sotto l'hashtag “Donnalisi”.

La gieffina dopo essersi ripresa dal momento emozionante, ha speso delle parole per il suo fidanzato mostrando tutta la sua gratitudine per il gesto d'amore compiuto nei suoi confronti: «È stata la sorpresa più bella in sei mesi per come stavo, mi manchi da morire. Spero che tu sia più forte di me, perché io mi sento debole senza di te adesso. Inizia a parlare con la mia famiglia, per organizzarci per dove andare a vivere. Questo giorno senza di te, mi è sembrato una settimana. Ti amo», ha concluso poi la concorrente.

Le parole di Antonella rivolte ad Edoardo. 💘



A:"inizia a parlare con la mia famiglia per organizzarci per dove andare a vivere, se dobbiamo prendere casa a Roma, dove, tutto".#donnalisi #drojette #fiorde pic.twitter.com/UJV71IvftG — Andrea.B ✨🌍 (@AndreaB77447718) March 11, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Marzo 2023, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA