Gf Vip, Oriana e Daniele Dal Moro chiusi nell'armadio: cosa è successo stanotte tra i due

Al Grande Fratello Vip c’è una enorme tensione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La concorrente di origine venezuelana sembra essere molto attratta dall’ex tronista, tanto che non perde occasione per rimarcarglielo e per saltargli addosso.

Daniele chiuso nell'armadio

Tra le cose che ha fatto, però, ne spunta una che era sfuggita alla maggior parte dei telespettatori: Oriana avrebbe chiuso Daniele nell’armadio per baciarlo. Un momento che in tanti ci siamo persi e che è stato confermato anche dal diretto interessato.

Oriana cerca il contatto fisico

Ad ogni modo, il comportamente di Oriana nei confronti di Daniele lascia poco spazio all'immaginazione, dato che lei non fa altro che cercare il contatto fisico con lui, nonostante Dal Moro abbia preso almeno formalmente le distanze.

