Gf Vip, si guarda già al futuro: «Spunta il nome della nuova opinionista». Ecco chi sarà

Nonostante la settima edizione del Gf Vip sia appena cominciata e andrà avanti fino alla prossima primavera, si pensa già all’ottava edizione, che quasi sicuramente ci sarà. Il reality show sta registrando buoni ascolti, ogni lunedì riesce a battere il re delle fiction Rai Lino Guanciale e il caso Marco Bellavia, nonostante sia stata una brutta pagina della tv, ha sicuramente contribuito ad alimentare l’interesse. E, dunque, guardando al futuro la domanda è: chi saranno i prossimi opinionisti?

Leggi anche > Fedez compie 33 anni, il dolce post con Chiara e i bimbi e il party di compleanno con gli amici vip

Al momento accanto al conduttore ci sono Sonia Bruganelli e Orietta Berti, ma nell’ottava edizione del GF Vip potrebbe entrare in gioco un’altra opinionista. Dietro le quinte già si vocifera con una certezza quasi matematica che sarà Giulia Salemi a sedersi sulla poltrona degli opinionisti.

I rumors

Alessandro Rosica, l’esperto di gossip e tv, ha rivelato in un’intervista rilasciata al settimanale Mio che la produzione è pronta a scommettere sulla giovane italo-persiana. Indiscrezione, tra l’altro, confermata da Maurizio Costanzo, che ha ammesso di apprezzare molto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Non è escluso, tra l’altro, che Giulia Salemi possa entrare in gioco già in questa edizione. Magari a dicembre, quando Sonia Bruganelli si prenderà qualche giorno di ferie come anticipato già nella prima puntata per trascorrere le festività natalizie con tutta la sua famiglia.

La precedente scelta

La stessa cosa è accaduta lo scorso anno, quando la moglie di Paolo Bonolis era stata però rimpiazzata per due puntate da Laura Freddi, che aveva partecipato alla prima edizione del programma e in passato ha avuto una relazione con Bonolis. Interpellata sull’argomento in un’intervista a Vanity Fair Giulia Salemi ha così risposto: «Apro le porte a tutto. Il mio sogno è diventare una conduttrice, ma se dovesse arrivare una proposta di questo tipo mi lusingherebbe molto, vorrebbe dire che ho seminato bene. Spererei solo di essere all’altezza».

Giulia Salemi conosce bene il Grande Fratello Vip. È stata concorrente due volte – nel 2018 e nel 2020 dove ha conosciuto il compagno Pierpaolo Pretelli – e al momento ricopre la carica di commentatrice dei social. Un ruolo nuovo e importante, che arricchisce ogni diretta della trasmissione di Canale 5.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Ottobre 2022, 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA