Gf Vip, Cristina Quaranta dopo la diretta parla di Antonino e tira in ballo Belen: ecco cos'ha detto

Cristina Quaranta ha parlato di Antonino Spinalbese dopo la diretta del Grande Fratello Vip e ha tirato in ballo anche Belen Rodriguez. Nel corso della puntata Edoardo Donnamaria ha nominato proprio l’hair stylist, nonostante tra i due ci sia un bel rapporto di amicizia, motivo per cui è nata una discussione. Il motivo sarebbe nel fatto che Antonino non avrebbe raccontato molto di sé e la Quaranta ha detto la sua.

«Ma lui che mi dice che sono un bambino e un sottone. E lui cos’è? Ora mi insulta e manda a quel paese Charlie Gnocchi, ma fino a ieri era muto. Non ha raccontato nulla della sua storia. Hai sentito qualcosa su di lui? Non si è mai raccontato e adesso sclera», ha detto Donnamaria. Poi è intervenuta la Quaranta: «Non dire queste cose perché tu non sei lui. La sua situazione è molto particolare e dovresti saperlo. Dai ci siamo capiti è una cosa diversa. Non c’hai mai pensato? Che ha delle diffide…». Il riferimento, anche se non esplicito, sembra essere proprio a Belen.

La showgirl, prima ancora che il suo ex e padre della sua bambina Luna Marì entrasse nella casa, lo avrebbe diffidato dal parlare di lei e della figlia, volendo a tutti i costi tutelare la loro privacy. La Quaranta non ha fatto alcun nome, ma molti utenti hanno colto il riferimento a Belen. Antonino non sarebbe quindi, di fatto, libero di raccontarsi, di parlare delle sue esperienze e del suo passato per paura di dover affrontare beghe legali con la ex.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 16:25

