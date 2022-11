Gf Vip, Nikita su Antonella: «Edoardo la controlla sul cibo altrimenti "svacca"»

La controllatissima Nikita Pelizon, che pesa ogni parola che dice all'interno del Grande Fratello Vip, fa uno scivolone nei confronti di Antonella Fiordelisi. Il video incriminato è stato mandato in onda durante la diretta della puntata di lunedì 28 novembre. Ma andiamo con ordine.

GF Vip, scivolone di Nikita su Antonella: «Edoardo la controlla sul cibo altrimenti "svacca"»



Durante la settimana i vipponi hanno indossato i panni dei protagonisti delle fiabe. Una volta arrivati i costumi, Antonella Fiordelisi cede il costume della sirenetta a Nikita e per lei sceglie quello del granchio Sebastian. Ovviamente non è felice di aver rinunciato al costume di Ariel, ma incredibilemente si trattiene.

La festa procede, Antonella in confessionale con NIkita ammette di essersi pentita della scelta del suo costume, Nikita non coglie l'ironia e risponde in modo gelido. La clip viene mostrata da Alfonso Signorini durante la puntata di lunedì sera con un'aggiunta.

Ovvero il commento di Nikita che mentre si confida con Luca Onestini dice: «È evidente perché non ha voluto indossare il costume da Ariel, Antonella mangia dalla mattina alla sera ed Edoardo Donnamaria la deve controllare quando mangia perché altrimenti poi svacca e piange».

Uno scivolone inaspettato da parte della Pelizon che difficilmente si scompone, Antonella accusa il colpo: «Esce fuori piano piano. Molto brava a controllarsi. È molto furba, sta attenta a come parla. Dopo questa battuta ti devi vergognare. Le ho lasciato anche il vestito di Ariel e come al solito me la prendo in quel posto».

La Fiordelisi, non è un segreto, ha un rapporto molto conflittuale con il suo fisico e dopo la puntata nonostante le coccole di Edoardo rifiuta di cenare «Basta non mangio più».

