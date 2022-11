GF Vip, diretta 28 novembre: Antonino e Oriana in crisi. Sorpresa per Patrizia Rossetti e Micol Incorvaia

Tutto pronto per la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it. Tutti i vipponi sono rientrati dall'isolamento a causa Covid e questa sera finalmente la casa è al completo. Tantissimi gli argomenti da affrontare per Signorini, come la crisi tra Antonino e Oriana, ma anche momenti emozionanti e il televoto per il preferito della serata.

GF Vip, diretta 28 novembre: Antonino e Oriana in crisi. Sorpresa per Patrizia Rossetti (Credits Uff. St. Endemol Shine Italia)

Con il rientro di tutti i concorrenti nella Casa, gli equilibri tornano a infuocarsi. A tenere banco, tra le altre cose, è la fine della liason tra Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli: una storia d’amore già al capolinea? C’è chi è pronto a giurarci.

Due importanti sorprese attendono stasera gli inquilini della Casa, in particolare Micol Incorvaia e Patrizia Rossetti. La prima avrà modo di ritrovare la sorella Clizia che torna nel loft di Cinecittà, già galeotto per la sua vita, anche per dire la sua a chi attacca Micol. Per la Rossetti, invece, una grande emozione: le parole di suo padre.

Al televoto questa sera per scegliere il preferito del pubblica, che sarà anche immune troviamo: Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Luca Salatino e Nikita Pelizon.

