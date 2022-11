Gf Vip, l'annuncio di Alfonso Signorini: «Ci saremo anche di sabato»

I buoni ascolti del Grande Fratello Vip, che ormai iniza a partite dei Mondiali finiti e in pratica senza concorrenza, hanno fatto cambiare idea ai piani alti e modificato nuovamente il palinsesto Mediaset per non lasciare scoperto il sabato sera.

GF Vip, torna il doppio appuntamento

Nuovo cambio di programmazione del Grande Fratello Vip che aveva stoppato il doppio appuntamento in occasione dei Mondiali di calcio in Qatar. Confermato l'appuntamento del lunedì, ma la prossima settimana dovrebbe arrivare una nuova puntata in un nuovo giorno.

Durante la diretta di lunedì 28 novembre Alfonso Signorini ha confermato l'appuntamento del lunedì e poi ha annunciato l'arrivo di alcune puntate speciali di sabato. «Ve lo anticipo stasera - ha detto il conduttore - che ci saremo anche di sabato, ma ancora non voglio dirvi nulla».

Dunque non è stata confermata la data ufficiale ma stando ai rumors dei giorni scorsi mediaset "orfana" di Tu si que Vales, per non lasciare il sabato sera scoperto, schiererà il Grande Fratello Vip contro Ballando con le Stelle.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Novembre 2022, 08:17

