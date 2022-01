Gf Vip, Nathaly gelosa di Jessica e Barù? Come lo definisce e cosa 'minaccia' di fare in puntata

I telespettatori del Grande Fratello Vip sono rimasti colpiti da alcune parole pronunciate da Nathalie con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Secondo molti, la Caldonazzo potrebbe essere gelosa del rapporto tra Jessica e Barù, tanto da aver minacciato di fare qualcosa nella prossima puntata. foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "OnceAgain" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, Jessica offesa da Alessandro: Sophie non vuole credere a quanto dichiarato da Basciano

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 09:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA