GFVip, Soleil Sorge lancia una bottiglia di vetro ad Alessandro Basciano

Soleil Sorge (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Al Grande Fratello Vip un piccolo incidente: Soleil Sorge ha infatti lanciato una bottiglia di vetro contro Alessandro Basciano. Il fatto non è scaturito per fortuna da una delle numerosi liti fra coinquilini a cui siamo ormai abituati ad assistere, ma durante un inoffensivo gioco di gavettoni. I due reclusi giocavano infatti a bagnarsi con l’acqua in cucina, quando a Soleil è sfuggita la bottiglia di vetro che stava utilizzando per schizzare scagliandola involontariamente sulla traiettoria di Alessandro Basciano.

Alessandro Basciano (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Il lancio per fortuna ha avuto conseguenze, se non i pezzi di vetro sparsi sul pavimento. Soleil mortificata si è subito scusata per l’accaduto e l'ex tronista di "Uomini e donne", per nulla spaventato, ha riso della cosa: «Ehh.. - ha fatto notare divertito agli altri inquilini presenti in quel momento in cucina - mi ha lanciato una bottiglia!».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 18:01

