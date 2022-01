Gf Vip, Delia Duran ammonisce Alex Belli: «Chi ama perdona, ma non dimentica»

Più si avvicina l'ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip, più si moltiplicano le dichiarazioni mezzo stampa della discussa coppia. Dopo la romantica dedica di Alex Belli, che a fine dicembre ha ammesso di volere un figlio dalla modella venezuelana, stavolta è la showgirl a parlare dalle colonne di Novella2000.

La lettera di Delia Duran ad Alex Belli

Delia Duran ha scelto la nota testata di gossip per scrivere una lettera al marito, spiegargli i motivi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip e affidargli un compito ben preciso: riconquistarla. «Alex, amore mio, sono più di 3 anni che il destino ci ha fatti incontrare – esordisce Delia –. Da quando ci siamo conosciuti, è vero, abbiamo affrontato e superato molte difficoltà e ostacoli che avrebbero potuto impedire il nostro rapporto. Ma tu non hai mollato, non abbiamo mollato. E per questo motivo abbiamo deciso di fare un passo importante come ‘le promesse di matrimonio’, perché abbiamo capito che eravamo fatti l’uno per altra. Insomma, sei la mia anima gemella, perché ci comprendiamo nel bene e nel male, e l’unica cosa che ci ha fatto un brutto scherzo è stata la distanza».

«La experience del Gf Vip ci ha messo alla prova – prosegue Delia –. È una grande sfida. È vero che ho sofferto tanto perché ero distante da te. Mi mancavi, mi mancava la mia altra metà, quella metà che mi faceva ridere e scherzare. Ultimamente non eravamo più connessi telepaticamente, sentivo che ti stavo perdendo». L’influencer ha poi proseguito la lettera dichiarandosi pronta a perdonarlo e a concedergli un’altra possibilità.

Cosa chiede Delia Duran ad Alex Belli

Ma dal momento che «chi ama perdona, ma non dimentica», Delia Duran ha deciso di affidare al marito un compito ben preciso che dovrà portare avanti durante il suo periodo di permanenza al Gf Vip. «Ho deciso di darti un compito: quello di riconquistarmi, di farmi vedere ogni giorno quanto ci tieni a me, quanto mi ami. Non con le parole, ma con i fatti, e continuare a dimostrami quell’Alex che ho conosciuto tre anni fa, il vero e grande uomo che sei! Ho tanta fede che ci penserà il tempo a sistemare tutto… per poi fare il nostro secondo passo. Il passo più importante, quello di diventare genitore». A pochi giorni dal suo ingresso nel reality, ecco che si aggiunge un altro tassello in questa intricata e contraversa storia d'amore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 22:19

