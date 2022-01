Gf Vip, Barù messo in imbarazzo da Jessica: la richiesta su quel famoso massaggio. Cosa gli chiede

Un massaggio hot promesso da Barù a Jessica: lo dovremmo vedere al GF Vip ma sulla questione c'è una certa ambiguità. Anzi, tra la princess e il concorrente si è creato anche un po' di imbarazzo. A cosa sarà mai dovuto? Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Buddy" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 09:32

