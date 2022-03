Gf Vip, tra Manila e Soleil torna il sereno. E in camerino scherzano con Sophie

Amicizia rinata fra Manila Nazzaro e Soleil Sorge? Nella Casa del GF Vip avevano avuto molti alti e bassi,chiudendo definitivamente la loro amicizia. E ora sembra che il sereno sia tornato. Si sono incontrate in occasione dell’ospitata a Verissimo, la cui puntata andrà in onda sabato 26 o domenica 27 marzo. Ruggini? No, a sorpresa c’è stato un clima sereno e disteso nel dietro le quinte. E a confermarlo sono state le stesse Manila e Soleil che,in alcune storie Instagram si sono mostrate serene e sorridenti. Con loro, alle prese con il trucco, è spuntata anche Sophie Codegoni. «Altro che parlate… parlate! Non si rinnega nulla», ha detto Nazzaro abbracciando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Solo pochi giorni fa, Manila aveva lasciato intendere di non avere intenzione di riallacciare i legami con l’opinionista de La Pupa e il Secchione. In una intervista recente, Nazzaro aveva dichiarato: «Io, con Sole, nell’ultimo periodo, ho avuto dei rapporti molto distesi e molto tranquilli. Però no, non ci sentiamo da quando è finito il programma, però non ne parlo in maniera negativa. Con lei ho chiarito e quando Manila Nazzaro chiarisce, chiarisce, quando Manila non chiarisce – come ho fatto con Katia, non chiarisco». Dunque, sembra che le due abbiamo riallacciato i rapporti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 21:24

