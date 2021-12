GF Vip, Lulù tratta male Aldo Montano: cosa gli dice appena si avvicina a Manuel Bortuzzo

Nella casa del GF Vip in molti hanno notato una certa insofferenza da parte di Lulù Selassié nei confronti di Aldo Montano. Ecco che cosa gli ha detto appena lo schermidore si è avvicinato a Manuel Bortuzzo e cosa pensano i telespettatori del reality show di casa Mediaset.

foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Cute" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, Aldo sta male: preoccupazione per quel dolore. Come sta ora

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA