Gf Vip, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sempre più vicini: coccole e sguardi bollenti in camera da letto

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono sempre più vicini. I due gieffini, che sono due dei personaggi più controversi di questa edizione del Gf Vip, durante il giorno si cercano, si coccolano e desiderano isolarsi dagli altri per avere qualche momento di privacy in più.

Nelle scorse settimane la modella è stata accusata dagli altri concorrenti di avvicinarsi a chi più le conviene ma lei ha smentito tutto dichiarando che le sue intenzioni verso l'ex tronista sono sincere.

La nuova coppia

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli potrebbero essere una delle nuove coppie di questa edizione del Gf Vip. L'intesa tra i due concorrenti è sempre più forte tanto che la modella e il tronista non solo si confidano a livello personale (tra emozioni e sentimenti contrastanti), ma anche a livello pratico: discutono degli altri concorrenti e di ciò che succede in puntata.

Oriana, prima di buttarsi tra le braccia di Daniele, si era avvicinata molto ad Antonino Spinalbese con il quale però, non era riuscita a trovare la giusta intesa.

Dissapori all'interno della casa

All'interno della casa del Grande Fratello la tensione della "reclusione" comincia a farsi sentire. Alcuni concorrenti infatti, sono stanchi dei comportamenti ambigui di Oriana: tutti pensano che sia una finta ingenua e ragioni solamente tramite strategie.

