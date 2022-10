Gf Vip, Cristina Quaranta minaccia di uscire: «Nella casa per soldi, ma se vado via li prendo lo stesso»

Cristina Quaranta ha minacciato l'abbandono dalla casa del Grande Fratello Vip. Tra i nominati ci sono Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese o Giaele De Donà. La Quaranta e Antonino sembrano aver legato molto per questo Cristina ha affermato che se dovesse uscire l'imprenditore lei lo seguirebbe.

Il contratto

Antonino Spinalbese a un certo punto ha fatto una battuta: «Ma speriamo che domani sia la preferita del pubblico. Così mi manda in nomination e poi esco», riferendosi a Nikita. La Quaranta ha replicato: «Tanto se esci te, esco io», poi ha chiarito «Se tu te ne vai, io me ne vado. L’ho già detto al Grande Fratello. Io qui ci sto solo per i soldi, non per altro». Elenoire Ferruzzi le ha fatto notare allora che semmai dovesse andar via non potrebbe percepirli, ma irremovibile Cristina ha risposto: «Li prendo eccome da studio. Non c’è tanta differenza di contratto. Posso fare a meno di qualcosa in più stando dentro. Per me no…».

Sembra quindi che le due si siano confrontate sull'aspetto economico: «Ah, quindi nel tuo contratto non c’è tanta differenza? Nel mio sì invece, c’è differenza eccome», ha affermato la Ferruzzi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 17:25

