Ballando, Selvaggia Lucarelli punzecchia ancora Iva Zanicchi: «Fa il tour delle tv per dire che ha sbagliato»

Non sembra fermarsi la polemica tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi. La giudice di Ballando con le stelle continua a punzecchiare la concorrente che nella scorsa puntata l'ha appellata con parole non certo eleganti ed educate. Della vicenda si sono occupate molte trasmissioni, programmi in cui la Zanicchi è andata ospite e ha detto la sua scusandosi, ma a riguardo Selvaggia ha avuto da ridire.

La polemica

La Lucarelli spiega che la polemica tra lei e la Zanicchi non si placa semplicemente perché le scuse non le sono state fatte direttamente ma Iva continuerebbe a fare " il tuour dei programmi". Una frecciatina che ha lanciato Selvaggia dopo le parole di Aldo Grasso sul Corriere della Sera dove ha scritto di aver visto la trasmissione Domenica In ed ha commentato l’attacco di Iva: «Se chiami certe persone si sa già come andrà a finire, vero signora Carlucci?». Queste parole non sono piaciute affatto alla Lucarelli, che ha replicato in una serie di storie.

«E poi arriva sempre il miserabile di turno insinuare che le donnine pianifichino pollai e che sia pure un certo godimento premeditato nel farsi dare della tr**a in tv. Notare poi altre due cose: per Aldo Grasso dare della tr**a a una donna è una fine inevitabile quando si ha a che fare con una donna di spettacolo ed ex europarlamentare». Poi precisa lanciando appunto una frecciatina: «Ma soprattutto, visto che la gretta insinuazione è che una sua collega giornalista prenda accordi per farsi dare della tr**a in tv per autopromozione (!), faccio gentilmente notare al bollito esperto di tv che a) ho rifiutato tutti gli inviti in tv per parlare di questa roba (solo una telefonata di 5 minuti) b) l’avrei chiusa domenica con le scuse, invece la Zanicchi sta facendo il tour dei programmi tv».

