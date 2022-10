Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi, dopo la bufera arriva la pace: «Ti chiedo scusa»

di redazione web

Dopo la bufera social su «Ballando con le Stelle», ecco che Iva Zanicchi chiede scusa pubblicamente a Selvaggia Lucarelli. Il battibecco tra le due ha scatenato un putiferio mediatico, subito rientrato grazie all'intervento di Francesca Fialdini.

Pace fatta

A Da noi... a ruota libera arriva la pace tra la giornalista e la cantante. Francesca Fialdini, nei panni del paciere, seda le polemiche nate tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Dopo il battibecco in prima serata, poi sfociato sui social, arriva il chiarimento tra le due. La cantante si è scusata con la Lucarelli e con il pubblico per dei termini che non andrebbero mai utilizzati, soprattutto in televisione.

Le scuse

«Ho chiesto scusa a Selvaggia già ieri sera. Certi eccessi, certe parole, certi termini non vanni detti. Io mi sono resa conto di aver sbagliato, non ho giustificazioni. Da Selvaggia lo zero non me lo aspettavo, mi ha colpito molto», spiega una Iva Zanicchi molto dispiaciuta. Selvaggia Lucarelli, in collegamento telefonico, chiarisce: «È vero che ieri dopo la trasmissione ha chiesto scusa. Ha usato un epiteto sessista che è molto grave. Io le scuse le accetto, ma che lei dica che non l’ha detto con cattiveria mi preoccupa, perché mi fa pensare che quest’affermazione la usi in automatico nella vita. Mi auguro che Iva abbia capito. Io sono una sua fan, mi diverte quando è di buon umore e il suo essere irriverente, ma c’è una grossa differenza tra essere irriverente e essere una donna che usa un epiteto sessista», dichiara la giornalista. Ma non è finita qui, perché per Selvaggia Lucarelli c'è un altro colpevole.

Colpevole

Sul finale di collegamente, la Lucarelli ha un pensiero su Samuel Peron: «Samuel non è meno colpevole di Iva Zanicchi. Io voglio dirgli che è colpevole quanto Iva. Chi aderisce e ride a queste esternazioni, è colpevole quanto l’altro. Mi aspetto le scuse anche da lui».

