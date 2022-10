Iva Zanicchi: «Ho pianto per due notti, dopo la polemica a Ballando con le stelle ho pensato di abbandonare il programma»

di Redazione web

Iva Zanicchi continua a parlare di quanto accaduto lo scorso sabato a Ballando con le stelle. A Storie Italiane ha spiegato di essere stata molto provata da quanto successo, non solo per la discussione nata con Selvaggia Lucarelli ma anche per lo scontro che c'è stato con Francesca Fialdini. La cantante ha ammesso di aver pensato persino di abbandonare il programma.

Iva Zanicchi: «Ho pianto per due notti»

«Guardate che ho pianto per due notti di fila dopo la puntata. Sabato sera per me sarà molto dura. Voglio essere sincera, però ce la metterò tutta. L’istinto era quello di andare via proprio. Della serie ‘scusate ho sbagliato vado via’. Devo dire la verità, lunedì non mi sono allenata. Ho detto a Peron di perdonarmi» e aggiunge: «Vorrei metterci una pietra sopra, ma deve essere Selvaggia Lucarelli a perdonarmi».

Iva ha anche annunciato grandi cambiamenti: « Da oggi inizio anche la dieta vera perché voglio ballare il tango. Sto andando da un dietologo, non è che faccio tutto da sola tranquilli. Dico che devo dimagrire perché Samuel mi deve abbracciare e fare determinati movimenti. Aspettatevi delle sorprese da me dai».

