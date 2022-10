Mamma Belen e il rapporto con i figli: «Santiago dorme ancora con me. Luna Marì si sveglia spesso la notte»

Belen Rodriguez si è messa a nudo raccontando il suo rapporto con i figli e mostrandosi come tutte le mamme del mondo. La showgirl argentina non ha mai nascosto il suo desiderio di voler essere mamma al 100% con i suoi figli, ricorrendo a minimo all'aiuto di babysitter e preferendo invece il supporto della famiglia. Sempre presenti i suoi genitori che l'aiutano con Santiago e Luna Marì e insieme a loro il prezioso aiuto di una tata.

Mamma Belen e il rapporto con i figli

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv Belen Rodriguez ha confidato di avere dei sensi di colpa nei confronti dei suoi figli come ogni mamma lavoratrice. Spesso è costretta a stare molto tempo lontana a casa ma ha spiegato che quando non lavora cerca di organizzare le cose al meglio per la sua famiglia. Ha confessato di avere una tata che l'aiuta molto con Luna Marì, soprattutto quando la bambina non dorme la notte e lei deve alzarsi presto la mattina, mentre Santiago dorme con lei.

«È un vizio, lo so, alcuni amici mi criticano per questo. Ma non mi importa: me lo godo finché dura, perché sono certa che, tra un po’ di tempo, nel lettone con me lui non vorrà starci più. Anche mia mamma mi aiuta molto con i bambini». Quando non lavora cerca di passare più tempo possibile in famiglia, evitando troppi eventi mondani. Ha poi ammesso che cerca di stare a casa sempre per l'ora di cena, in tempo per preparare il pasto per i suoi bambini

