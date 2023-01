Gf Vip, cosa è successo stanotte tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: «Ho immaginato nostro figlio»

Dopo settimane di tira e molla, nella casa del Grande Fratello Vip sembra essere scoccato il sereno tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Tra i due, nella serata di ieri, sembra essere tornato il sereno tanto è vero che hanno addirittura dormito insieme.

Cosa ha detto Antonella

Anzi, tra le dolci parole che si sono sussurrate, ne sono venute fuori anche alcune di Antonella. La schermitrice ha raccontato al fidanzato di quando i due avevano sognato un figlio insieme… Come sarà andata a finire questa volta?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 08:35

