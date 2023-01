«Nicole Murgia mi ha picchiato...», la confessione choc di Andrea Maestrelli in codice Snap decifrata dal pubblico. Cosa è successo

Andrea Maestelli ha lanciato gravi accuse contro Nicole Murgia, sua ex fidanzata e attualmente concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo la scorsa puntata, andata in onda il 2 gennaio, il vippone ha raccontato a Edoardo Tavassi che l'attrice durante la loro relazione l'avrebbe picchiato mandandolo in ospedale due volte. Per farlo, ha utilizzato un linguaggio in codice sperando di non essere compreso dai telespettatori. Ma così non è andata.

Snap, il linguaggio in codice

«Mi menava. Sono stato due volte all'ospedale», ha raccontato il gieffino per poi concludere con la parola «corna». Che il rapporto tra i due non sia stato rose e fiori lo si era intuito già da tempo, ma che la relazione fosse stata addirittura violenta non era un un'informazione nota al pubblico e che probabilmente lo stesso gieffino voleva tenera segreta: ecco spiegato il motivo per cui ha utilizzato il codice snap, anche se gli utenti del web non hanno perso tempo a decifrarlo e a rendere pubblica la motivazione della fine della loro storia.

Il codice Snap è utilizzato solitamente tra due persone per comunicare in un linguaggio criptico ciò che gli altri attorno non dovrebbero comprendere. È diventato virale tramite alcuni video su TikTok in cui si spiega il complicato ma intuitivo meccanismo: per indicare una consonante basterà infatti pronunciare una frase qualsiasi l'importante che inizi con la stessa lettera della parola in questione. Le vocali, invece, vengono sostituite dallo schiocco delle dita. Uno schiocco equivale alla lettera A, due schiocchi equivalgono alla E, tre alla I e così via.

Questo è lo snap con cui Andrea dice che Nicol lo menava e che lo ha mandato due volte in ospedale #GFVIP pic.twitter.com/B8S3aWoxHu — Beatrice👽👽👽 (@beaaazzz9) January 3, 2023

