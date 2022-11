Gf Vip, le confessioni choc di Taylor Mega: «Con Alberto De Pisis? Sesso e amore. E con Gaiele...»

Taylor Mega è stata l'unica donna ad aver fatto perdere la testa ad Alberto De Pisis? Il concorrente dell'edizione del Gf vip in corso è dichiaratamente omosessuale, ma la modella racconta che tra loro sarebbe scattata una scintilla da cui sarebbe nata una storia d'amore. «Non credo che nella Casa possa piacergli qualcuno» sostiene Mega ai microfoni del programma radiofonico Turchesando e aggiunge: «Ma quando lo vedo con altre donne sono ancora gelosa».

La modella si è lasciata andare a confessioni scottanti su Alberto De Pisis, con il quale in passato avrebbe avuto una relazione. «Alberto è sempre stato gay, non ha mai guardato una donna con interesse», spiega Taylor Mega. «Poi qualche anno fa eravamo a Cortina, ci siamo guardati ed è scattato qualcosa». La modella avrebbe capito di essere attratta da lui. «Eravamo migliori amici, quindi è stato imbarazzante, non sapevo come dirglielo. Gli ho preso la mano e l’ho messa in un punto specifico, senza mezzi termini. Lui si è emozionato» e continua: «È nata una bella storia, durata circa due mesi. Poi è finita perché sono una ragazza un po’ particolare… ma sono ancora gelosa quando lo vedo con altre donne».

Confession

Ma De Pisis non sarebbe l'unico della Casa ad aver avuto rapporti con Taylor Mega. È lei stessa a confessare non solo il sogno proibito di una notte passionale con Ilary Blasi, ma anche di aver avuto un flirt con Sofia Giaele, durante il suo matrimonio con Bradford. «L'ho conosciuta in Sicilia, insieme al marito. Lo scorso anno poi ci siamo fatte da sole una vacanza a Capri e lì è scattata l'attrazione» spiega la modella. «Di lei mi ha colpito la sua forte personalità. Allora era già sposata, ma non si può parlare di tradimento considerando che lei e Brad sono una coppia aperta».

