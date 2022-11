Gf Vip, Guenda Goria critica Nikita Pelizon: «Incoerenza pazzesca: un giorno è fidanzata, l’altro no»

Dopo l'ultima puntata del Gf Vip, scoppia la polemica. Nello studio di Pomeriggio si è discusso delle dichiarazioni rilasciate da Nikita Pelizon, in particolare sull’uomo che stava frequentando prima di entrare nella Casa e la sua ammissione di avere un debole per Luca Onestini. Nikita ha ammesso di non sentirsi fidanzata ma, anzi, libera, lasciandosi la possibilità di aprirsi a qualche gieffino nella Casa.

Il suo comportamento non è piaciuto agli ospiti nello studio di Barbara D’Urso, soprattutto da Guenda Goria. L’attrice, che ha partecipato qualche anno fa al GF Vip, insieme alla mamma Maria Teresa Ruta, trova incoerente l’atteggiamento della gieffina e le sue dichiarazioni sull’amore per questo uomo.

Cosa ha detto

Proprio dopo il filmato che racconta l’avvicinamento di Nikita e Luca Onestini, e le parole del fratello Gianmarco ospite in studio, anche Guenda Goria si esprime sul caso e dichiara: «Queste ragazze che un giorno sono fidanzate e l’altro no, allora meglio essere single e divertirvi! Veramente c’è un’incoerenza pazzesca dal punto di vista sentimentale, a me non piace questa cosa». E aggiunge: «Comunque abbiamo visto per Nikita dei video affettuosi di questo uomo fuori, quindi o sono fidanzati gli uomini e le donne non lo sanno…». Il riferimento è proprio al video pubblicato da Valerio Tremiterra, presunto fidanzato di Nikita Pelizon.

