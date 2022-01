GF Vip, «Alex Belli frequenta altre donne»: la rivelazione choc a Mattino Cinque

Alex Belli in piena bufera di.. flirt. Ormai da mesi le notizie del GF Vip circolano attorno all'ex gieffino che ha fatto, e continua, chiacchierare di sè per il triangolo con Soleil e Delia, attualmente in casa. Sembra, infatti, che l'attore si stia godendo la sua libertà fuori dalla casa senza la presenza della moglie, con cui dice di essere in crisi.

Oggi a Mattino 5, in diretta, nello spazio che Federica Panicucci dedica quotidianamente alla casa più spiata d’Italia, è emerso che Belli stia frequentando altre donne. A svelarlo è in anteprima il paparazzo Andrea Franco Alajmo, che già in tempi non sospetti ci aveva svelato altarini riguardanti la coppia Belli-Duran.

Le rivelazioni del fotografo hanno lasciato senza parole la conduttrice di Mattino 5, che detto: «Beh è clamoroso».

