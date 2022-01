Gf Vip, non c'è limite al peggio: Soleil canta e balla con Delia. E prova anche a baciarla

Non c'è mai fine al peggio. Delia Duran e Soleil Sorge hanno trovato una connection. Dopo l'ingresso della moglie di Alex Belli non sono mancate liti e discussioni tra le due donne ma ora sembra tutto acqua passata e le due gieffine sono sempre più alleate. L'influencer e la modella dopo aver cucinato insieme hanno passato la serata in leggerezza tra balli e canti.

Gf Vip, l'intesa tra Delia e Soleil

Tutto comincia nel pomeriggio quando tra una chiacchera e l'altra le due vippone si trovano in cucina insieme e cominciano a parlare di viaggi e passioni condivise. Che le due donne potessero avere qualcosa in comune lo avevamo immaginato (anche aiutati dalle parole dell'ex di Centovetrine) ma non pensavamo così tanto... Al termine della chiacchera addirittura hanno programmato di fare un viaggio insieme in Amazzonia. La conversazione è proseguita anche dopo e Delia e Soleil hanno continuato a scherzare prendendo anche in giro l'attore: «Siamo sulla stessa onda» ironizza così sulla situazione la modella.

Il bacio... rifiutato

Dopo la cena la notte è proseguita con un dj set messo su da Alessandro Basciano e le due gieffine si sono avvicinate ancora di più. La modella mentre tutti i vipponi era felici e rilassati a ballare ha pensato di spingere Manila tra le braccia di Soleil per farle far pace, ed ha funzionato tant'è che dopo un abbraccio tra le tre donne la Sorge ha dato un bacio in bocca a la Nazzaro in segno di pace. Soleil poi presa dall'euforia ha preso Delia per una mano e l'ha tirata a sè e ha provato a baciarla, Delia però si è ritirata sorridendo.

E Alex Belli?

Chissà ora che ne penserà Alex Belli che proprio ieri aveva cinguettato un messaggio che sapeva proprio d'addio verso la moglie. Ma siamo certi che l'attore non ci deluderà e troverà il modo, con la sua voce baritonale, per poter "sfruttare" anche questa nuova amicizia tra le donne a suo vantaggio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Gennaio 2022, 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA