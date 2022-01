Michelle Hunziker, compleanno in palestra dopo l'addio a Tomaso: «Mi corazzo per le battaglie future»

Un compleanno diverso per Michelle Hunziker. La showgirl oggi festeggia il suo 45esimo compleanno e, di buon mattino, ha postato una stories Instagram in cui scrive: «Tutto questo amore mi sta commuovendo» riferendosi agli auguri ricevuti sui social e in privato. Non sarà di certo un compleanno simile a quelli passati, data la recente separazione dall'ex marito Tomaso Trussardi, di cui nessuno dei due interessati ha mai parlato sui canali social dopo l'ufficilità tramite Ansa.

A 45 anni, Michelle si mostra smepre col sorriso e pronta a fronteggiare le difficoltà, tanto che, anche nel giorno del suo compleanno si allena in palestra. In una stories Instagram, infatti, appare mentre sta sollevando un bilancere e scrive: «Anche oggi ci si corazza per le battaglie future».

La showgirl svizzera sta repostando sul suo account tutte le stories di auguri in cui è taggata, i primis quella della figlia Aurora Ramazzotti, nata dal precedente matrimonio con Eros, che le dedica una frase speciale: «Auguri alla mia super mami bella».

