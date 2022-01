Gf Vip, Delia e Soleil pericolosamente vicine a Gianmaria: cosa è successo stanotte

Nella notte, al GF Vip, molti telespettatori hanno notato un giro di sguardi, abbracci e parole riguardanti Gianmaria Antinolfi che dopo un bacio con Federica Calemme è stato visto pericolosamente vicino a Delia Duran e a Soleil… Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Funday" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 08:41

