Edoardo Donnamaria di nuovo vicino ad Antonella Fiordelisi. De Pisisi soffre per lui: «Sto malissimo»

Edoardo Donnamaria sembra aver fatto pace con Antonella Fiordelisi all'interno della casa del Grande Fratello Vip, anche se il loro riavvicinamento fa molto discutere. Se da una parte i due sembrano essere vicini al tornare una coppia, Alberto De Pisis nella notte ha confermato di provare una forte attrazione per il volto di Forum.

Ritorno di fiamma

Tra Edoardo e Antonella sembrava essere finita per sempre, stando alle parole di Donnamaria, ma proprio lui si sarebbe avvicinato di nuovo alla Fiordelisi, appellata come "l'errore del 2022". Edoardo scherzando ha detto ad Antonella: «Possiamo fare un amore clandestino, l’hanno sempre fatto». L’influencer però scuote la testa sorridendo: «Io rimango della mia posizione». La Fiordelisi vuole una relazione in piena regola e su questo è sempre stata chiara, mentre i due parlano Antonella chiede ad Edoardo: «Questo rapporto ti piace?», lui con faccia dubbiosa risponde: «Questo rapporto non ha nulla dell’amicizia. Siamo un botto amici, quasi migliori amici». Insomma sembrano essere molto vicini al ricostruire un rapporto insieme.

Lo sfogo di Alberto

Intanto però Donnamaria resta nei pensieri di Alberto De Pisis che dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip si è confidato con Sarah Altobello: «Sai perché non ne parlo? Inutile pensarci. Poi con lui non ho nemmeno quell’attrazione fisica da sentirlo… ma quando lui ride… io mi sento male, mi sciolgo. Mi sento malissimo. Non ti sei accorta perché non hai visto il prima. Io con lui sento di aver preso…. Con tutti i mesi vissuti, ci ho messo anche dell’impegno. Non può essere corrisposto un sentimento. Ne sono consapevole, ma al contempo ho provato una vibrazione, un qualcosa». Poi ha continuato: «Sai quando ti alzi la mattina e apri gli occhi. E amore tu non puoi fare niente, io sono qui a ridere e cantare. È una cosa bella. Se ha leso il mio stato d’animo? Sì, l’ha leso, ma è una mia cosa e non addosso la colpa a nessuno. Mi ha fatto provare sensazioni che non provo da tempo e sono felice di questo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 16:20

