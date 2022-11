Clizia Incorvaia affossa Antonella Fiordelisi: «Invidiosa». Poi parla della relazione «tossica» con Edoardo Donnamaria

Clizia Incorvaia scende in campo per difendere sua sorella Micol, ora concorrente e protagonista del Grande Fratello Vip. Ospite nella nuova puntata di Casa Chi, Clizia ha avuto l'opportunità di esprimersi su quello che sta succedendo dentro la casa.

Nonostante Edoardo Donnamaria sia uno dei migliori amici di Paolo Ciavarro, il compagno di Clizia, l'influencer non si è risparmiata e ha commentato duramente il suo comportamento e in particolar modo la relazione da lui instaurata con la modella Antonella Fiordelisi definendola «tossica».

Che cosa è successo

«L’amore deve rendere felici, soprattutto i primi anni. Invece loro sono legati dal dramma, dal conflitto e dalla sofferenza. Secondo me questa è una relazione tossica, ma questo potrebbe dirlo meglio una psicoterapeuta», ha dichiarato Clizia nel format Instagram condotto da Sophie Codegnoni.

Riguardo al comportamento di Edoardo Donnamaria, Clizia lo ha accusato di aver denigrato sua sorella Micol e di aver distrutto il loro rapporto: «Non ha onorato la loro amicizia. Per accrescere l’ego e gratificare una donna non devi denigrare la ragazza con cui sei stato. Ha sputato nel piatto in cui ha mangiato. Ha ridotto la storia a meri incontri fisici».

In conclusione, Clizia ha commentato l'atteggiamento di Antonella Fiordelisi così: «Quello che posso dire è che sicuramente si tratta di invidia tra donne questo parlare alle spalle. L’invidia tra donna è molto comune. Si allea con Oriana e sparla di Micol».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Novembre 2022, 11:34

