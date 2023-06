Antonella Fiordelisi e Donnamaria, il gesto hot divide i fan: «Troppo geloso, perché lei non si ribella?»

di Redazione web

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria protagonisti di un gesto che hai fan non è sfuggito. I due nei giorni scorsi erano ospiti ad un evento promozionale in cui, lei solare e sorridente, indossava i vestiti del brand. Tantissimi i fan della coppia che sono accorsi per salutare i due ex gieffini, ma un dettaglio, relativo proprio all'outfit di lei, durante lo scatto di una foto, non è passato inosservato. Vediamo di cosa si tratta.

Il gesto di gelosia di Donnamaria

La gelosia di Edoardo Donnamaria nei confronti della sua amata Antonella Fiordelisi è ormai nota. Spesso, infatti, l'ex gieffino si è reso protagonista di atteggiamenti che venivano spesso ripresi da Alfonso Signorini durante l'ultima edizione del GfVip.

e vabbè #donnalisi pic.twitter.com/HmGrFsCAku — Twig Lady 🪩 arctic monkeys on tour era (@twiglady2) June 3, 2023

Il video dai fan

Alcuni fan della coppia li hanno ripresi durante uno dei tanti eventi pubblici ai quali i due sono invitati come ospiti. In questa circostanza, Antonella Fiordelisi indossava i vestiti promossi dall'evento. Il top sportivo esaltava il seno dell'influencer, ma a Edoardo Donnamaria la cosa pare non andar giù.

In un video si vedono i due sorridenti perché intenti a fare una foto, ma impegnati ad abbassare e alzare il top: mostrare o non mostrare? Per i fan è assolutamente #FreeBoobs.

Numerosi, infatti, sono i commenti che incolpano l'ex gieffino di avere un atteggiamento troppo possessivo nei confronti della fidanzata. Anche con questi piccoli gesti, in cui cerca di coprire la scollatura, si renderebbe eccessivo. Ecco il motivo per cui molti hanno supportato Antonella Fiordelisi con commenti che la invitano a ribellarsi a tali gesti.

