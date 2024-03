Alessio Falsone, arriva la busta nera. Signorini furioso: «Sei troppo aggressivo, stride con un'edizione così educata»

di Ida Di Grazia

Alessio Falsone rivece durante la diretta di lunedì 18 marzo del Grande Fratello la sua prima busta nera. Il motivo è il litigio avuto nei giorni scorsi con Federico Massaro che è proseguito anche durante la puntata, con Alfonso Signorini che ha rimproverato entrambi per i toni usati.

Grande Fratello, anticipazioni puntata 18 marzo: doppia eliminazione a sorpresa e terzo finalista. Anita Olivieri rischia, ecco i sondaggi

Busta nera per Alessio Falsone, Alfonso Signorini furioso «Sei troppo aggressivo, questo è l'ultimo avvertimento»

Grande Fratello, la confessione di Anita Olivieri sul suo ex: «Mi ha fatta sentire sola. Alessio mi ha travolta»

La lite

Il litigio tra Alessio Falsone e Federico Massaro per colpa di uno spazzolino da denti si è trasformato in un momento davvero di brutta televisione, soprattutto a causa dell'attegiamento di Alessio particolarmente "violento" che è stato redarguito anche durante la diretta di lunedì da Alfonso Signorini.

«Hai avuto un atteggiamento molto rissoso e aggressivo e questa è una cosa sul quale ti ho ripreso in passato e stamattina sei esploso di nuovo», ha sottolineato il conduttore.

La reazione di Alessio Falsone

«Mi dispiace - risponde Alessio - il concetto è semplice non è una questione di spazzolino, sono sinceramente dispiaciuto, mi rendo conto che seppur abbia lavorato moto, io ho sofferto di bullismo e davanti a queste cose mi si chiude la vena.

Signorini furioso

«Chi ha sofferto di bullismo non è giustificato ad essere aggressivo, prima di chiedere scusa dovreste imparare a limitarvi, questa edizione si sta caratterizzato proprio per l'assenza di toni sopra le righe e quindi stride con un'edizione così controllata ed educata».

Per questo motivo entra la busta nera che in genere dovrebbe portare a un provvedimento. In molti chiedevano l'espulsione o almeno un televoto flash, ma le attese sono state deluse «Da quando sei entrato nella casa ti sei messo in gioco nel bene o nel male, ti invitiamo sempre a confrontarti in modo schietto ma senza mai superare certi limiti, manca poco alla fine prendi questo come un avvertimento». Rimprovero che viene esteso poi anche a Federico Massaro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Marzo 2024, 22:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA