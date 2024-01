Valentina Ferragni mamma? Il desiderio di un figlio con Matteo Napolitano: ecco cosa ha scritto

di Redazione web

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano fanno coppia fissa, ormai, da qualche tempo. L'influencer e il modello sembrano essere più innamorati che mai e, tra una festa e un viaggio in luoghi caraibici, non mancano mai di dimostrarsi il loro amore. Valentina ha più volte dichiarato di essere davvero felice insieme al fidanzato e, proprio nelle scorse ore, avrebbe lasciato intendere un desiderio di maternità. Semplice suggestione dei fan oppure no?

La storia Instagram di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ama comunicare con i propri follower tramite le sue storie Instagram e, proprio per questo motivo, spesso mette a loro disposizione il box delle domande. Ieri, l'influencer ha chiesto ai suoi fan quali fossero i loro buoni propositi per il 2024 ed ecco che qualcuna ha anche confidato che si augura di diventare mamma. Quindi, Valentina ha risposto: «Tantissime di voi mi hanno scritto questo. Auguro a tutte voi questa bellissima gioia, spero che il 2024 sia il vostro anno. Chissà se fra un po' proverò anche io questa emozione», con vari cuoricini rosa. Proprio quest'ultima frase ha fatto insospettire i fan che pensano che la storia d'amore tra Valentina e Matteo Napoletano si stia facendo sempre più seria. L'influencer non è incinta, certo, ma come detto da lei: chissà, magari, un giorno...

La storia d'amore tra Valentina e Matteo

La storia d'amore tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sembra procedere a gonfie vele e i due sarebbero più affiatati e felici che mai. Proprio nelle scorse ore, erano a cena insieme, a mangiare la "cotoletta gigante" più precisamente, e con loro c'era anche mamma Marina Di Guardo.

