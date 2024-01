Ferragni, Valentina e le "green flags" con Matteo Napoletano: «Amore mio». Il gesto del fidanzato commuove l'influencer

di Redazione web

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano fanno coppia fissa da quasi un anno e, dopo avere ufficializzato la loro relazione, sui social, appaiono più felici e affiatati che mai. I due hanno festeggiato insieme il Capodanno con una vacanza da sogno alle Seychelles dove hanno scattato tantissime foto e postato altrettante storie. L'influencer sembra essere davvero innamorata del fidanzato che, ogni giorno, le dimostra il suo amore con piccoli ma importanti gesti.

La storia Instagram di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha pubblicato una storia Instagram in cui mostra ai suoi follower uno scambio di messaggi con il fidanzato Matteo Napoletano. I due si stanno mettendo d'accordo sul luogo in cui incontrarsi e l'influencer dice al ragazzo di aspettarlo a casa. È mezzanotte inoltrata, lui le risponde di non preoccuparsi che la andrà a prendere a destinazione, così, dato che è per strada, darà un passaggio anche a mamma Marina Di Guardo. Valentina, quindi, gli risponde semplicemente: «Amore mio».

Poi, fa lo screenshot del messaggio e lo posta sulle proprie storie, aggiungendo un pensiero: «Green Flags», con tanto di cuore rosso. L'espressione "green flag" indica tutte quelle situazioni in cui si può stare tranquilli e sereni e Valentina, con Matteo, sembra proprio esserlo.

La storia tra Valentina e Matteo

La storia d'amore tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sembra procedere a gonfie vele e il profilo Instagram di lei è letteralmente invaso di foto di coppia che riscuotono sempre grande successo tra i suoi follower che sono felici di vederla così serena.

